«Европейский политический союз придает значение позиции Азербайджана как средней державы»

Автор: депутат Милли Меджлиса Кенуль Нуруллаева

На международной арене Азербайджан превратился в среднюю и региональную державу.

Особенно во время формирования нового мирового порядка, возрастает роль надежных средних держав, таких как Азербайджан. Сегодня Азербайджан получает приглашения на важные международные площадки в качестве самого сильного государства на Южном Кавказе и влиятельной силы в Каспийском регионе.

Приглашение президента Ильхама Алиева на VI саммит Европейского политического союза, проходящий в столице Албании Тиране, также говорит о влиянии нашей страны. Политический союз хочет видеть Азербайджан в своих рядах и выслушать позицию официального Баку по судьбоносным вопросам, находящимся на обсуждении. Дело в том, что Азербайджан привлекает внимание своим справедливым подходом к мировым процессам, своим влиянием и весом. Рост влияния Азербайджана напрямую связан с выполнением им своих обещаний. Сложившаяся сегодня ситуация дает основания говорить о том, что позиция Азербайджана считается важной во многих вопросах не только регионального, но и мирового масштаба.

Европейский политический союз заявляет, что данная политическая координационная платформа не заменяет никакую существующую организацию, структуру или процесс. Просто существует необходимость развивать политический диалог и сотрудничество для решения вопросов, представляющих общий интерес. Все усилия рассчитаны на укрепление безопасности, стабильности и процветания европейского континента на фоне новых геополитических изменений.

Ведь неслучайно глава государства Азербайджана также принял участие в первом саммите Союза, который состоялся в Праге три года назад - в 2022 году. Этот саммит запомнился несколькими важными для нашей страны моментами. В результате стратегического внешнеполитического видения и политики главы нашего государства предвзятый план Франции, Европейского Союза и Армении против нашей страны был фактически сорван на саммите в Праге. Таким образом, на Пражском саммите Никол Пашинян и Макрон были вынуждены признать территориальную целостность Азербайджана, сославшись на Алма-Атинскую декларацию.

Стоит напомнить, что в ходе Пражского саммита суверенитет Азербайджана не был полностью восстановлен. В то же время российские миротворцы все еще находились на территории Азербайджана. Спустя одиннадцать месяцев после этого саммита Азербайджан обеспечил свой суверенитет. Именно поэтому сегодня реваншистские силы в Армении и даже некоторые эксперты в России продолжают критиковать принятое в Праге заявление.

Однако всем уже приходится смириться с существующей реальностью.

В Тиране президента Азербайджана встречали с особым уважением как влиятельного государственного деятеля.

Участие Азербайджана также было необходимо и в обсуждении вопросов текущей повестки дня саммита. В ходе дискуссий, состоявшихся в рамках саммита, ЕС заявил о готовности инвестировать в региональные отношения, обеспечение мира и безопасности, а также сближение всего региона. Вклад в этот процесс такой средней державы, как Азербайджан, важен для Европы.