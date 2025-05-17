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В Баку произошел пожар в многоэтажном доме, жильцы эвакуированы

First News Media12:15 - Сегодня
В Баку произошел пожар в многоэтажном доме, жильцы эвакуированы

В Ясамальском районе столицы произошел пожар в двухкомнатной квартире.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджан.

Было отмечено, что возгорание произошло на кухне квартиры, расположенной на 14-м этаже высотки.

В помещении общей площадью 75 квадратных метров в огне сгорели стиральная машина и мебель.

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали двух жильцов в безопасную зону. Остальная часть квартиры была защищена от огня.

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