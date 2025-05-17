Путин назвал дату первого российско-арабского саммита

Президент РФ Владимир Путин пригласил всех лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) на первый российско-арабский саммит.

Провести его планируется 15 октября.

"Намерены и впредь всемерно развивать конструктивный диалог с ЛАГ, а также дружественные отношения со всеми ее членами. В этой связи хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября", - отметил Путин в телеграмме по случаю открытия 34-го саммита ЛАГ, она опубликована на сайте Кремля.

Президент РФ уверен, что российско-арабская встреча в октябре будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами, поможет в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

Источник: ТАСС