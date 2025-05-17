На Земле началась магнитная буря

Магнитная буря класса G2, которая оценивается как средняя, началась в субботу на Земле.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"После полуночи вызванное им (солнечным ветром - прим. ТАСС) изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли. При этом после трех часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2", - говорится в сообщении.

По прогнозам, магнитная буря не будет усиливаться и будет находиться преимущественно на слабом уровне G1.

Она продлится до понедельника включительно, подчеркнул Леус.

Источник: ТАСС