На Земле началась магнитная буря
Магнитная буря класса G2, которая оценивается как средняя, началась в субботу на Земле.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"После полуночи вызванное им (солнечным ветром - прим. ТАСС) изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли. При этом после трех часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2", - говорится в сообщении.
По прогнозам, магнитная буря не будет усиливаться и будет находиться преимущественно на слабом уровне G1.
Она продлится до понедельника включительно, подчеркнул Леус.
Источник: ТАСС
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