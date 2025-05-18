В Бейлагане автомобиль наехал на символические ворота района, есть пострадавшие

В Бейлаганском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.

Как сообщает Report, водитель легкового автомобиля Mercedes потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в символические въездные ворота района.

В аварии травмы различной степени тяжести получили житель Газахского района Абдуллаев Гамид Исраил оглу, 2001 года рождения, житель Исмаиллинского района Гулузаде Рашад Рауф оглу (1997), житель Ярдымлинского района Рзазаде Ульви Узеир оглу (1997), житель Бейлаганского района Мовламов Сабир Расим оглу (1998).

Пострадавшие госпитализированы в Бейлаганскую районную центральную больницу.

По факту начато расследование.