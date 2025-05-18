В Сомали как минимум 11 человек погибли из-за взрыва

Не менее 11 человек погибли в результате взрыва у пункта отбора на военную службу в Могадишо, еще несколько человек получили травмы.

Об этом сообщил в X телеканал SMS Somali TV.

По данным вещательной корпорации, инцидент произошел на военной базе Дамааньо во время процесса набора новобранцев в сомалийскую национальную армию.

В свою очередь радиостанция Dalsan утверждает, что речь идет об атаке террориста-смертника, который устроил взрыв, находясь среди молодых людей, желающих поступить на службу. Ссылаясь на очевидцев, она отмечает, что по крайней мере две моторизованные рикши направились с ранеными в близлежащие больницы до приезда на место служб экстренной помощи.

"Судя по всему, атака была преднамеренно направлена на срыв приема в армию. Дамааньо является известным центром подготовки новых солдат в национальную армию, что делает его символической и стратегической целью для повстанческих группировок, таких как "Аш-Шабаб", которые долгое время выступали против восстановления национальных органов безопасности Сомали", - подчеркнула радиостанция.

Ни одна из действующих в стране группировок пока не взяла на себя ответственность за инцидент. Сомалийские власти не прокомментировали инцидент и не обнародовали официальное число погибших. Район инцидента оцеплен, силы безопасности Сомали проводят расследование, чтобы определить, как террорист-смертник смог проникнуть на охраняемую территорию. Источники в медицинских кругах сообщили Dalsan о "значительном числе" жертв, поэтому число погибших может возрасти.

Аналогичный инцидент произошел на военной базе Дамааньо в 2023 году. Тогда террорист-смертник также совершил атаку во время процесса отбора новобранцев, что привело к гибели десятков человек.

Источник: ТАСС