ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции на севере и юге сектора Газа

Армия обороны Израиля начала боевые действия в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции под кодовым названием "Колесницы Гидеона".

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За последнюю неделю ВВС Израиля провели предварительную волну ударов, поразив более 670 террористических объектов ХАМАС по всему сектору Газа, чтобы сорвать подготовку противника и поддержать наземные операции", - говорится в сообщении.

Источник: ТАСС