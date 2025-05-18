Орбан призвал не допустить вступление Украины в ЕС

Поспешное вступление Украины в Евросоюз представляет угрозу венгерским национальным интересам, этого допустить нельзя.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на совещании руководства и активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в Будапеште, которое получило название "Бойцовский клуб".

"Членство Украины в ЕС является самой большой угрозой", - сказал глава правительства. Он считает, что "Украине нужны дополнительные деньги и именно поэтому она хочет вступить в Евросоюз любой ценой".

Однако Венгрия в этом не заинтересована. "Мы не хотим, чтобы они превратили самую безопасную страну в Европе в гнездо мафии, и мы не хотим, чтобы деньги венгров поступали на Украину через Брюссель. Нет, нет и нет", - заявил Орбан.

Источник: ТАСС