Зеленский направил Трампу письмо с предложениями о сотрудничестве в сфере ОПК

Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо с новыми предложениями о сотрудничестве двух стран в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и торговли.

Об этом сообщила пресс-служба его офиса по результатам встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

"Отдельное внимание реализации Соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США. Глава государства отметил, что направил Президенту [США Дональду] Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского, какие-либо подробности относительно содержания письма не приводятся.

Также Зеленский рассказал о ситуации на фронте и нелицеприятно отозвался о предложениях российской делегации на переговорах в Стамбуле, которые прошли 16 мая, назвав их "нереалистичными" для Киева.

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализировать и заключить соглашение о недрах. 30 апреля стороны подписали соглашение о создании инвестиционного фонда.

Фонд должен стать ключевым инструментом для привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между странами. 8 мая Верховная рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании инвестфонда. Позднее Владимир Зеленский утвердил ратификацию соглашения.

Источник: ТАСС