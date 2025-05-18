МККК призвал к защите гражданских на фоне усиления боевых действий в Газе

Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал все стороны конфликта в секторе Газа к защите гражданского населения анклава на фоне усиления боевых действий.

"Международный комитет Красного Креста призывает к немедленному уважению и защите гражданских лиц всеми сторонами [конфликта] во время усиления военных операций в секторе Газа", - говорится в заявлении организации, размещенном на ее странице в Х.

МККК также подтвердил, что две больницы в анклаве - медицинский комплекс "Насер" и Европейская больница в городе Хан-Юнис - подверглись "серьезным и неоднократным" атакам, которые привели к "значительным жертвам".

Источник: ТАСС