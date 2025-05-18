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В Баку около 50 тыс. учащихся 6-х классов приняли участие в мониторинге успеваемости - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:35 - Сегодня
В Баку около 50 тыс. учащихся 6-х классов приняли участие в мониторинге успеваемости - ОБНОВЛЕНО

В Баку сегодня состоялся мониторинг успеваемости учащихся 6-х классов общеобразовательных учреждений.

Об этом Report сообщает со ссылкой на столичное управление образования.

Мониторинг, проведенный в 92 экзаменационных центрах для около 50 тыс. учеников азербайджанского и русского секторов, охватывал вопросы по языку обучения, природоведению и математике.

Школьникам было задано 25 закрытых вопросов по языку обучения, 25 закрытых вопросов по природоведению и еще столько по математике - 20 закрытых и 5 открытых. В целом процесс длился три часа.

Результаты мониторинга не влияют на баллы суммативного оценивания учащихся, а также на их перевод из класса в класс.

Отметим, что в мониторингах, проведенных 17-18 мая в подведомственных Управлению образования Баку учреждениях, в общей сложности более 7 200 учащихся 4-х и 6-х классов приняли участие в цифровом формате посредством компьютеров.

Главная цель проведения мониторинга заключается в улучшении достижений учащихся, определении уровня сформированности знаний и навыков по соответствующим стандартам и осуществлении мероприятий, направленных на повышение качества обучения.

09:00

Сегодня во всех государственных общеобразовательных учреждениях страны пройдет мониторинг учеников 6-х классов.

Как сообщает Report, участие в мониторинге является обязательным. Освобождение допускается только по уважительным причинам.

Мониторинг проводится по предметам "язык обучения" и "математика". Его результаты не повлияют на итоговые оценки учащихся и переход в следующий класс.

Отмечается, что с этого года начато проведение части мониторинга в компьютерном формате.

В компьютерном мониторинге примут участие 10 000 учащихся из ряда школ, подведомственных Управлению образования города Баку и Региональному управлению образования Абшерон-Хызы.

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