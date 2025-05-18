Экзитпол: во втором туре президентских выборов в Румынии побеждает Никушор Дан - ОБНОВЛЕНО

Проевропейский независимый кандидат Никушор Дан, занимающий должность мэра Бухареста, набирает 54,1% голосов во втором туре президентских выборов в Румынии.

Лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион получает 45,9% голосов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные экзитполов Центра городской и региональной социологии (CURS).

Лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион получает 45,9% голосов.

По данным другого экзитпола, проведенного Группой социально-поведенческих исследований Avangarde, Дан получает 54,9% голосов, а Симион - 45,1%.

Явка составила 64,39% зарегистрированных избирателей.

"Сегодняшние выборы выиграло сообщество румын, которое хочет глубоких перемен в Румынии, - заявил Дан после того, как стали известны результаты экзитполов. - Это сообщество, которое хочет функциональных государственных учреждений, сокращения коррупции, процветающей экономической среды для румын, общества диалога, а не ненависти".

09:15

Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Румынии открылись во всех населенных пунктах, в воскресенье жители страны выбирают главу государства на следующие пять лет.

В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан - 21%,

В 7:00 (08:00 по бакинскому времени - ред.) начали работу почти 19 тысяч избирательных участков на территории Румынии. Граждане Румынии, которые проживают за рубежом, голосуют три дня подряд, для них участки открылись еще 16 мая.

Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Избирательные участки закроются в 21:00.