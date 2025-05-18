В Румынии начался второй тур повторных выборов президента страны

Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Румынии открылись во всех населенных пунктах, в воскресенье жители страны выбирают главу государства на следующие пять лет.

В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан - 21%,

В 7:00 (08:00 по бакинскому времени - ред.) начали работу почти 19 тысяч избирательных участков на территории Румынии. Граждане Румынии, которые проживают за рубежом, голосуют три дня подряд, для них участки открылись еще 16 мая.

Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Избирательные участки закроются в 21:00.