Зеленский готов к диалогу с Россией в любом формате

Владимир Зеленский выразил готовность вести диалог в любом формате с Российской Федерацией об урегулировании конфликта, но в тоже время считает ее предложения "нереалистичными" для Киева.

"Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов", - написал Зеленский в своем Telegram-канале, таким образом отчитавшись о встрече с новым Папой Римским Львом XIV.

Позднее Зеленский уже на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме нелицеприятно отозвался о предложениях российской делегации на переговорах в Стамбуле, которые прошли 16 мая, назвав их "нереалистичными" для Киева.

Источник: ТАСС