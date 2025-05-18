В Индии число погибших при пожаре в здании возросло до 17 человек - ОБНОВЛЕНО

Число погибших при пожаре в здании в индийском городе Хайдарабаде возросло до 17 человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

Представитель Департамента пожарной охраны заявил, что предварительное обследование места возгорания показало, что причиной сильного возгорания стало короткое замыкание.

"Причиной смерти всех 17 человек стало отравление дымом, «ни у кого не было ожогов", - сообщил гендиректор службы реагирования на стихийные бедствия и пожарной охраны Теланганы Наги Редди.

В списке 17 погибших, опубликованном Управлением по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Теланганы, значатся имена восьми детей в возрасте до 10 лет.

11:20

По меньшей мере восемь человек, включая двух детей, погибли в результате сильного пожара, вспыхнувшего в комплексе Гульзар-Хаус недалеко от исторического Чарминара в индийском Хайдарабаде.

Об этом сообщает Hindustan Times.

Согласно информации, на место происшествия было направлено 11 пожарных машин. Отмечается, что пожар возник в одном из коммерческих помещений на первом этаже и распространился на квартиры на верхних этажах.

По предварительным данным, около 20 человек пострадали и были госпитализированы.