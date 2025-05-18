Хуситы сообщили о нанесении очередных ударов по аэропорту Тель-Авива

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетные удары по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска Йемена провели военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - прим. ТАСС) с использованием двух баллистических ракет. Операция достигла своей цели и вынудила миллионы оккупантов укрыться в бомбоубежищах. Авиасообщение в аэропорту было приостановлено на час", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Как утверждает Сариа, один из ударов был нанесен "гиперзвуковой" ракетой "Палестина-2". Представитель хуситов также заявил, что силы йеменских повстанцев в субботу утром запустили в направлении израильского аэропорта ударный беспилотник.

Источник: ТАСС