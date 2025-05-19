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Кобахидзе: США сэкономили $2,5 млрд благодаря Грузии в Афганистане и Ираке

First News Media00:05 - Сегодня
Кобахидзе: США сэкономили $2,5 млрд благодаря Грузии в Афганистане и Ираке

Соединенные Штаты сэкономили $2,5 млрд благодаря участию грузинских военных в миссиях в Афганистане и Ираке.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".

"Американская сторона сэкономила $2,5 млрд благодаря нашему участию в миссиях в Афганистане и Ираке. В то же самое время реальная американская помощь нашей стране со стороны американского бюджета намного меньше $2,5 млрд", - сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства подчеркнул, что он не имеет в виду те деньги, которые под видом помощи выделялись Грузии через Агентство по международному развитию (USAID) и Национальный фонд поддержки демократии (NED, признан нежелательным в РФ). По словам премьера, деньги, выделенные через эти организации, тратились на "беспорядки в стране".

Единственная помощь, которую оказали Грузии, была в 2008-2011 годах, так как надо было спасать режим экс-президента Михаила Саакашвили, добавил Кобахидзе.

Кроме того, по словам главы грузинского правительства, при выполнении военных миссий Грузия потеряла 32 военнослужащих. "Справедливость - это единственное требование, которое мы выдвигаем администрации [президента США Дональда] Трампа", - заключил Кобахидзе.

Отношения Грузии и США испортились в 2024 году после принятия в стране закона об иностранных агентах.

После заявления Кобахидзе 28 ноября 2024 года о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении в ЕС Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с республикой. Власти Грузии еще до избрания Трампа президентом неоднократно заявляли, что возлагают надежды на смену власти в США и перезагрузку отношений с Вашингтоном.

Источник: ТАСС

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