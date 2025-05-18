Турецкий министр: До конца года без жилья не останется ни одного гражданина, лишившегося крова из-за землетрясений

До конца текущего года в зоне бедствия в Турции без жилья не останется ни одного гражданина, лишившегося крова из-за февральских землетрясений 2023 года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр градостроительства и изменений климата Турции Мурат Курум в ходе посещения южной провинции Хатай.

Глава ведомства отметил, что за более чем два года, прошедших с момента разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше, жителям 11 турецких провинций, объявленных зоной бедствия, были переданы ключи от 201 тысячи квартир и торговых объектов.

«Все это время на 3500 строительных площадках зоны бедствия трудилось 182 тысячи рабочих, инженеров и архитекторов. К концу году планируем завершить строительство 453 тысяч жилых и нежилых объектов», - заверил Курум, напомнив, что от землетрясения пострадала зона с населением 14 миллионов человек.

Ранее турецкий министр посетил провинцию Кахраманмараш, где побывал в Азербайджанском квартале, построенном при поддержке правительства Азербайджана.