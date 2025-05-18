В Шабране два человека погибли в тяжелом ДТП с фурой
В Шабранском районе два человека погибли при столкновении легкового автомобиля и фуры.
Как передает Report, инцидент произошел на автомагистрали Баку - Губа - госграница с РФ.
По предварительной информации, водитель легковушки Renault выехал на встречную полосу и допустил столкновение с двигавшейся в противоположном направлении фурой.
В аварии от полученных травм два человека скончались на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
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