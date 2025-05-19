Активисты в США планируют митинги против Трампа в день его рождения

Акции протеста против политики, проводимой американским президентом Дональдом Трампом, запланированы на всей территории Соединенных Штатов 14 июня.

В этот день лидер Белого дома будет отмечать свое 79-летие, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC7.

За организацию протестов отвечают активисты организации Refuse Fascism, которые выступают за отставку Трампа. Мероприятие под названием No Kings Day должно состояться в тот же день, что и военный парад в Вашингтоне в честь 250-летия Армии США. Организаторы призывают желающих по всей стране выйти на митинги с намерением отвлечь внимание населения от торжеств.

Представители движения считают, что Трамп «подрывает верховенство закона», и выступают против политики его администрации по массовой высылке мигрантов. Ранее глава Белого дома заявил, что не знает, стоит ли ему обеспечивать соблюдение американской конституции в том, что касается депортации мигрантов, а также их прав.

2 мая глава совета по внутренней политике при Белом доме Винс Хейли официально подтвердил планы проведения масштабного военного парада 14 июня. Он напомнил, что дата парада совпадает с днем рождения президента и годовщиной гибели первых патриотов Войны за независимость в 1775 году. В шествии должны принять участие реконструкторы всех ключевых войн США, современная техника, военнослужащие и курсанты военных академий.

Организация парада обойдется бюджету страны в $25-45 млн.