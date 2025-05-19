Беларусь и Россия никогда не предлагали Армении вступить в Союзное государство – Кочарян

Президенты России и Беларуси никогда не предлагали Роберту Кочаряну в период его президентства в Армении включить последнюю в состав Союзного государства.

«Никогда таких разговоров не было ни с Ельциным, ни с Путиным, ни с Лукашенко. Еще большой вопрос — если бы мы подняли этот вопрос, поставили бы перед нами предусловия или нет. Такое впечатление, что они стоят ждут, когда Армению включат в этот союз. Искренне говорю, такого разговора не было. Хочу заверить, что такого попросту нет. Что касается того, почему в течение последних двух месяцев они постоянно говорят об этом тезисе и обо мне, то ощущение, как в анекдоте, — не знают имя другого героя», - отметил второй президент.

Он убежден, что власти используют тему Союзного государства и демонизированный в иностранных СМИ образ белорусского лидера Александра Лукашенко в собственных целях. Кочарян подчеркнул, что в годы его правления Минск не предпринимал действий, вызывающих недовольство Иревана.

Экс-президент убежден, что проблемы в отношениях с Беларусью и тезис Союзного государства используется для понижения привлекательности партнерства с Россией.

Кочарян отметил, что сегодняшние власти выдвигают ложные тезисы о России, используя для этого всю пропагандистскую машину. А их цель — развить антироссийские настроения и посеять недоверие к РФ.

Источник: Sputnik Армения