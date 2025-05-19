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Спикер НС Армении пригрозил сыну Роберта Кочаряна политическими последствиями

First News Media16:59 - Сегодня
Спикер НС Армении пригрозил сыну Роберта Кочаряна политическими последствиями

Поведение сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна, депутата от оппозиционного блока «Армения» Левона Кочаряна будет иметь политические последствия.

Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

«То, что позволил себе младший сын господина Кочаряна, должно иметь и будет иметь политические последствия. И пусть никто в этом не сомневается», - сказал Симонян.

Он также ответил на угрозы Левона Кочаряна скинуть его с трибуны парламента.

«Мы должны для начала понять, кто он вообще такой. Ну, кроме того, что он является супругом известной певицы и сыном убийцы, неизбранного главы государства. Да кто он вообще такой, я хочу понять? Кто он? Он никто. Его самое большое личное достижение - быть мужем известной певицы», - заявил председатель парламента.

Симонян признался, что у него имеется множество острых выступлений и заявлений, однако есть черта, за которую он никогда не заходит.

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