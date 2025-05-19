ОДКБ рассчитывает на подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассчитывает на скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«Есть определенные позитивные подвижки на Кавказе. Это заявление Республики Армения и Азербайджанской Республики о завершении переговоров и согласования текста межгосударственного документа между двумя странами, - сказал он на заседании Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ. - Выражаем надежду на скорейшее подписание документа и рассчитываем, что его реализация проложит надежный путь к миру и стабильности на Южном Кавказе».

Заседание Совета ПА ОДКБ проходит в Бишкеке - столице председательствующего в организации в 2025 году Кыргызстана.

Источник: ТАСС