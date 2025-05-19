Израиль и Азербайджан настроены на укрепление оборонного сотрудничества

Встреча министров обороны Израиля Исраэля Каца и Азербайджана Закира Гасанова состоялась сегодня в Тель-Авиве.

Об этом сообщает Thimes of Israel со ссылкой на израильское Министерство обороны.

Целью встречи обозначено укрепление двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, говорится в заявлении: «В ходе встречи Кац высоко оценил глубокий стратегический союз между двумя странами, сославшись на общие интересы и взаимное доверие».

Он поблагодарил Гасанова за поддержку, оказанную Азербайджаном после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, и посреднические усилия Баку между Израилем и Турцией, говорится в сообщении.

Согласно заявлению, стороны достигли договоренности о расширении оборонного сотрудничества.

Кац также назвал проявлением истинной дружбы между двумя государствами и народами голоса, отданные Азербайджаном за Израиль на конкурсе «Евровидение», которые принесли стране наивысшие баллы.

Источник: Thimes of Israel