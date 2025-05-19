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Никушор Дан победил на выборах президента в Румынии

First News Media09:30 - Сегодня
Никушор Дан победил на выборах президента в Румынии

Независимый проевропейский кандидат на президентских выборах в Румынии, мэр Бухареста Никушор Дан после подсчета 99,4% бюллетеней получил 53,93% голосов, тогда как его соперник, лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион - 46,07%.

Эти результаты опубликованы на сайте Постоянной избирательной администрации.

Таким образом, пятым президентом Румынии после падения в 1989 году режима Чаушеску стал Никушор Дан.

Еще до полного подведения итогов он был объявлен в СМИ «математическим» победителем второго тура президентских выборов, так как уже после подсчета 92,4% голосов сумел набрать необходимые 50+1 процентов голосов.

Альянс за объединение румын признал победу Никушора Дана на выборах. «Я хотел бы поздравить моего оппонента Никушора Дана, он выиграл выборы, - сказал лидер партии Джордже Симион на видео, размещенном на его странице в Facebook. - Такова была воля румынского народа. Хочу поблагодарить всех более 5 млн румын, которые оказали мне доверие».

Дан уже получил поздравления от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Молдовы Майи Санду и президента Украины Владимира Зеленского. В интервью телеканалу Digi 24 он сообщил, что в понедельник начнет с четырьмя парламентскими проевропейскими партиями - Социал-демократической партией, Национал-либеральной партией, Союзом за спасение Румынии и Демократическим союзом венгров Румынии - переговоры о формировании нового правительства.

Источник: ТАСС

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