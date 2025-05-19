Трамп выразил поддержку Байдену в связи с обнаруженным раком

Президент США Дональд Трамп от себя лично и от имени своей супруги Мелании вечером в воскресенье, 18 мая, выразил поддержку своему предшественнику на посту главы американского государства Джо Байдену, у которого был выявлен рак предстательной железы в агрессивной форме.

«Мелания и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и его семье, а также желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления», - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Со своей стороны, бывший президент США Барак Обама выразил уверенность в том, что Байден будет бороться с раком с «решимостью и изяществом». «Мы с Мишель думаем обо всей семье Байден. Никто не сделал больше для поиска прорывных методов лечения рака во всех его формах, чем Джо, и я уверен, что он будет бороться с этой проблемой со своей фирменной решимостью и изяществом. Мы молимся за его быстрое и полное выздоровление», - написал он в соцсети X.

Камала Харрис, бывший вице-президент США и кандидат Демократической партии на выборах главы государства в 2024 году, подчеркнула в своем микроблоге X: «Джо - боец. Я знаю, что он встретит это испытание с той же силой, стойкостью и оптимизмом, которые всегда определяли его жизнь и лидерство. Мы надеемся на полное и скорейшее выздоровление».

Источник: DW