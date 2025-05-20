«Неясно, что будет дальше»: Хаменеи — о тупике в диалоге с Вашингтоном

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил сомнение в результативности переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана, передает ТАСС.

«Как тогда (при предыдущем президенте Ирана Ибрахиме Раиси – ред.), так и сейчас велись переговоры через посредников, хотя и безрезультатно. И теперь мы не думаем, что они приведут к какому-либо результату. Неясно, что будет дальше», - приводит слова Хаменеи его пресс-служба.