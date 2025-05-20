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В Испании обрушились мобильные сети

First News Media14:10 - Сегодня
В Испании обрушились мобильные сети

В Испании, пережившей 4 недели назад отключение электричества более чем на 20 часов, вспыхнул еще один кризис.

Все мобильные сети в стране обрушились по неизвестной причине.

В стране, которая 4 недели назад пережила отключение электроэнергии продолжительностью более 20 часов, теперь невозможно обеспечить связь из-за сбоев в мобильных сетях.

Из-за их отключения также невозможно дозвониться до экстренных служб.

Сообщается, что крупные мобильные операторы, такие как Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil и O2, пострадали из-за сбоя телекоммуникационной сети. Миллионы людей остались без связи и интернета. Также отмечается, что из-за обрушения сетей невозможно дозвониться в службы экстренной помощи.

Около 4-х недель назад в стране произошёл масштабный перебой с электроснабжением. В Испании, где были парализованы транспорт и средства связи, люди были вынуждены прибегнуть к использованию батарейных радиоприемников и свечей.

Источник: Haberler

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