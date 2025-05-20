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Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России

First News Media14:15 - Сегодня
Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России

Главы МИД ЕС утвердили 17-й пакет санкций против РФ, в черный список внесены почти 200 танкеров, перевозящих российскую нефть, написала в X глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«ЕС принял 17-й пакет санкций против России, направленный в том числе против 200 танкеров», - написала Каллас, добавив, «что новые санкции уже разрабатываются».

Она не уточнила, под флагами каких стран ходят эти танкеры. Рестрикции в их отношении означают запрет на вход в порты ЕС и на любые транзакции европейских компаний с этими судами.

Ранее по прибытии на встречу глав МИД ЕС Каллас сообщила, что страны ЕС уже работают над 18-м пакетом санкций против России.

Согласно сообщениям источников, 17-й пакет включает также внесение в черный список ЕС нескольких десятков российских физических и юридических лиц.

Источник: ТАСС

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