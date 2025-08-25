Фахраддин Манафов поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения

26 августа – день рождения Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Как сообщает 1news.az, в связи с этим народный артист Фахраддин Манафов адресовал Мехрибан Алиевой свои поздравления.

«Глубокоуважаемая, любимая нашей культурной и художественной общественностью Мехрибан ханым! Достаточно лишь упомянуть Ваше имя и этот свет, это имя сразу распространяют вокруг только любовь и только улыбку. В учреждении, которое Вы возглавляете и которое носит имя нашего общенационального лидера (Фонд Гейдара Алиева – прим. ред.), Ваша деятельность и проявляемая забота несомненны и очевидны. Об этом можно говорить часами, но я не хотел бы отнимать у вас время.

Разрешите мне, как простому представителю большой творческой семьи, поздравить Вас с днём рождения. Желаю Вам неиссякаемой, бесконечной энергии, долгих лет жизни и крепкого здоровья. У меня есть лишь одна просьба, одно желание к Всевышнему: Вы - ангел, оберегающий наше искусство и культуру. Пусть Всевышний никогда не лишает наше творческое сообщество Вашего света, заботы и поддержки. Да будет Всевышний опорой и помощником Вам и Вашей прекрасной семье. Ещё раз - с днём рождения!» - говорится в поздравлении народного артиста.

