Пезешкиан: «Наши соседи - наши братья»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на церемонии памяти Имама Хомейни, подчеркнул важность сохранения единства внутри страны и крепких отношений с соседями.

«Любое слово, которое подрывает сплочённость и единство внутри страны, между нами -мусульманами и нашими соседями, является предательством пути, который мы должны пройти», - заявил президент, передает IRNA.

Он отметил, что «мы не должны иметь разногласий между собой, не должны делиться и не должны плохо относиться к нашим соседям. Наши соседи - наши братья». Пезешкиан добавил, что несмотря на существующие границы, жители региона остаются родственными народами и должны сохранять братские отношения.

Президент подчеркнул, что империи и крупные державы искусственно разделили мусульманские страны и создали нынешнее напряжение. «Мусульмане должны быть едины и вместе противостоять врагу», — заявил он, призвав объединять силы и поддерживать единство.