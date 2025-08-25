ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Битва за жизнь: история маленького Аббаса, который борется с раком с 4 лет- ФОТО

В редакцию 1news.az вновь обратилась Илькана ханум, мать 8-летнего Аббаса Рзазаде, который с 4 лет страдает от лимфомы Ходжкина 3-й степени.

Мальчик прошёл уже 6 курсов химиотерапии и 10 сеансов лучевой терапии, но его борьба с тяжёлой болезнью продолжается.

Илькана ханум рассказывает, что их семья живёт в съёмной квартире, а её муж работает таксистом. Финансовое положение не позволяет им оплачивать дорогостоящее лечение. Пособие по инвалидности, которое они получали на ребёнка, не выплачивается уже три месяца.

«У нас нет сил, и можно сказать, что нам некуда обратиться за помощью», - говорит отчаявшаяся мать.

«Нам срочно назначили ПЭТ-обследование, чтобы понять, насколько распространилось заболевание. Стоимость процедуры - 1600 манатов», - рассказывает она.

По словам матери, по результатам недавней компьютерной томографии у мальчика в лёгких было обнаружено «матовое стекло». Чтобы получить консультацию врача-онколога, семья планирует поездку в Анкару, в больницу Хаджеттепе.

«Чтобы поехать в больницу и с учётом других лекарств и витаминов, нам нужно минимум 10000 манатов, чтобы вылечить моего сына», - говорит Илькана ханум.

Есть люди, которые готовы помочь с отправкой и билетами, но для оплаты всех процедур и обследований в турецкой больнице нам нужна именно эта сумма.

Семья Аббаса обращается ко всем милосердным людям с просьбой о помощи в спасении жизни ребёнка.

Номер банковской карты бабушки: 5522 0993 6369 1338

Телефон матери для связи: +994 55 643 64 30

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!