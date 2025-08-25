В Петербурге выпал августовский снег

В Санкт-Петербурге в понедельник, 25 августа, вместе с сильным дождем выпал мокрый снег и град.

Об сообщил Telegram-канал «Питер Новости».

«Сильный дождь с мокрым снегом и градом накрыл Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Сообщается, что власти продлили штормовое предупреждение в городе до следующего дня. По данным канала, в Петербурге пройдут ливни и грозы, сопровождающиеся сильным ветром.

На опубликованных каналом фотографиях видно, что дворы засыпало снегом. Отмечается, что явление в виде осадков зафиксировали в Приморском районе северной столицы, а также на Красносельском шоссе.

