Германия обещает Украине ежегодную помощь в девять миллиардов евро

Германия обязалась предоставлять Украине девять миллиардов евро ежегодно в течение ближайших лет.

Как передает «Интерфакс-Украина», об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль.

До этого Клингбайль обсудил с министром финансов Украины Сергеем Марченко продолжение и варианты поддержки Украины.

«Как министр финансов я подчеркнул, и это также было согласовано Федеральным правительством, что мы обязуемся поддерживать Украину в ближайшие годы, тратя 9 миллиардов евро ежегодно», – сказал он.