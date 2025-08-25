Строители оставили без газа часть Баку

В Бинагадинском районе Баку при проведении земляных работ строительной организацией на одноимённом шоссе был повреждён газопровод.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в производственном объединении «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с инцидентом с 10:15 сегодняшнего дня было приостановлено газоснабжение.

В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы. Временно прекращена подача газа на Бинагадинском шоссе, в посёлке Баладжары, на улице Ордубади, в массиве Баксол и в части посёлка М.Э.Расулзаде.