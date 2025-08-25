Пезешкиан назвал формат «3+3» эффективным механизмом урегулирования на Южном Кавказе
Переговоры в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) станут более эффективным механизмом урегулирования проблем на Южном Кавказе.
Такое мнение выразил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я считаю, что переговоры в формате "3+3" с участием Ирана и России станут более эффективным и действенным механизмом урегулирования проблем Кавказского региона", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.
Источник: ТАСС
