Пашинян: Армения ставит перед собой задачу постепенно выстраивать доверие с Азербайджаном

Армения ставит перед собой задачу постепенно, "по капле", выстраивать доверие с Азербайджаном.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с аккредитованными за рубежом армянскими послами, передают армянские СМИ.

Премьер признал, что в обществе регулярно звучит вопрос: можно ли доверять Азербайджану. Тем не менее он утверждает, что именно это и является задачей дипломатии.

"Именно в этом и заключается задача - по капле выстраивать доверие с Азербайджаном", — отметил Пашинян.

Премьер предположил, что при наличии доверия необходимость в мирном договоре отпала бы сама собой.

"Смысл дипломатии заключается в том, чтобы находить точки опоры в условиях недоверия или хотя бы создавать теоретическую возможность для этого", — пояснил он.