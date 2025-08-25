Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество и региональную безопасность

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании Стивеном Даути. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы политического и экономического взаимодействия, сотрудничество в сфере энергетической безопасности, транспорта, изменения климата и экологии, а также гуманитарные и образовательные проекты. Отдельное внимание было уделено вопросам региональной и международной безопасности.

Было отмечено, что Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнёр в сфере энергетической безопасности, реализуя масштабные проекты. Подчёркнута важность продолжения сотрудничества не только в традиционной энергетике, но и в области возобновляемых источников энергии. В этой связи положительно оценено взаимодействие SOCAR и BP в сфере «зелёной энергетики».

Министр Джейхун Байрамов проинформировал британского коллегу о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, а также о ходе нормализации отношений и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул значение исторической встречи в Вашингтоне 8 августа, в ходе которой был парафирован текст «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», а также направлено совместное обращение о завершении деятельности Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур.

В тот же день между министерствами иностранных дел Азербайджана и Великобритании состоялись политические консультации. Азербайджанскую сторону представлял заместитель министра Фариз Рзаев, британскую — государственный министр Стивен Даути.