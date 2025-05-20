Министр обороны Ирана прибыл с официальным визитом в Армению

Делегация во главе с министром обороны Ирана, бригадным генералом Азизом Насирзаде прибыла в Армению с официальным визитом, сообщают армянские СМИ.

Ранее в апреле Армения и Иран провели учения сил специального назначения в приграничье. Отрабатывались контртеррористические действия.

Отметим, что на освобожденных территориях Азербайджана в настоящее время проходят азербайджано-иранские учения «Араз-2025». Одновременно министр обороны Азербайджана Закир Гасанов находится с официальным визитом в Израиле.