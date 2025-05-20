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ЕС введет налог на купленные онлайн товары

First News Media20:40 - Сегодня
ЕС введет налог на купленные онлайн товары

Европейский союз (ЕС) планирует обложить налогом товары, заказанные онлайн и ввозимые на территорию сообщества из третьих стран, в основном из Китая.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники и проект предложения.

В проекте размер пошлины не указывается, однако европейские чиновники предполагают, что она составит около €2 за каждую посылку.

Часть денег пойдет на покрытие таможенных расходов, другая - в бюджет ЕС. По оценкам, данная инициатива может приносить миллиарды евро в год.

В ЕС ежегодно ввозятся 4,6 млрд товаров, заказанных гражданами в интернете.

Источник: ТАСС

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