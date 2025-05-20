Гарвард лишили грантов на $60 млн

Министерство здравоохранения США лишило Гарвардский университет нескольких многолетних грантов на общую сумму примерно 60 миллионов долларов из-за того, что вуз все еще не справился с антисемитизмом и расовой дискриминацией.

Об этом ведомство сообщило в соцсети X.

В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.

«В связи с тем, что Гарвардский университет все еще не может справиться с антисемитическим преследованием и расовой дискриминацией, министерство здравоохранения и социальных служб прекращает несколько многолетних грантов с суммарной стоимостью приблизительно 60 миллионов долларов за все время их действия», - говорится в сообщении ведомства.

Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.

Источник: ТАСС