Пассажирский автобус в Сумгайыте столкнулся с Toyota, есть пострадавшие

В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, авария произошла на улице Баку.

По имеющейся информации, пассажирский автобус под управлением 36-летнего Джавида Муртузова столкнулся с автомобилем марки Toyota, за рулем которого находился 25-летний Мирхади Миришов.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили пассажиры автобуса — жители Сумгайыта: 17-летняя Шябням Шахбузова, 57-летняя Илаха Шахбалаева, 30-летняя Ламия Шамиева и 17-летняя Нурай Мамедова.

Пострадавшие были доставлены в больницу бригадами скорой помощи.