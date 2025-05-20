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Сват Трампа стал послом США во Франции

First News Media09:39 - Сегодня
Сват Трампа стал послом США во Франции

Сенат Соединенных Штатов утвердил кандидатуру Чарльза Кушнера, свекра дочери американского лидера Дональда Трампа Иванки, на позицию главы дипломатического представительства США во Франции, пишет The Hill.

За назначение нового посла отдали свой голос 51 конгрессмен, при 45 голосах против. Среди поддержавших оказался демократ Кори Букер, тогда как республиканка Лиза Мурковски выступила против.

Кушнер известен как отец Джареда Кушнера, зятя действующего президента Соединенных Штатов и супруга Иванки Трамп. Как подчеркивает издание The Hill, назначение состоялось несмотря на наличие у Кушнера уголовного прошлого.

Детали о конкретных обвинениях или судимостях не раскрываются, однако факт утверждения кандидата вызвал дискуссии в Сенате и СМИ, учитывая его биографию и связи с президентской семьёй.

Источник: РИА Новости

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