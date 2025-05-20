Трамп: США не стоило вмешиваться в конфликт в Украине

Соединенным Штатам не следовало вмешиваться в украинский конфликт, который должен был оставаться проблемой Европы.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Я думаю, что что-то произойдет. А если нет, я просто отойду, и им придется продолжать. Это была европейская ситуация. Она должна была остаться европейской, но мы [вмешались], потому что предыдущая администрация [США] решительно посчитала, что мы должны быть вовлечены. И мы были вовлечены гораздо больше, чем Европа, в плане денег и всего того, что мы дали», - сказал президент.

«Мы выделили огромные суммы, я думаю, рекордные суммы, выделенные иностранному государству. Никогда не было ничего подобного: и оружие, и деньги. Европа тоже дала много, но они и близко не дали того, что предоставили мы. Мы выделили, наверное, почти в три раза больше. И это просто позор. Вся эта история – позор», - добавил президент.

С момента начала конфликта США взяли на себя обязательства выделить Украине более $180 млрд.

Источник: ТАСС