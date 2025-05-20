США поддержали строительство Транскаспийского газопровода - Рубио

США поддерживают завершение строительства газопровода, который свяжет Туркменистан с Европой через Азербайджан.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос сенатора Стива Дэйнса во время заседания Комитета по международным отношениям Сената США.

Трансляция мероприятия была доступна на YouTube.

Сенатор поинтересовался, как Вашингтон оценивает перспективы реализации Транскаспийского газопровода, учитывая геополитическую обстановку, в которой Туркменистан окружён Россией, Китаем и Ираном.

Рубио отметил, что США поддерживают этот проект, особенно в свете актуальной ситуации в глобальной энергетической безопасности. По его словам, несмотря на сокращение объёмов внешней помощи, финансирование подобных инициатив продолжается, в том числе через посольства и региональные представительства.