ОДКБ не отпускает: Лавров настаивает на участии Армении

Российская сторона заинтересована в активном участии Армении в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, передает ТАСС.

«Мы заинтересованы в активном участии Армении в Организации Договора о коллективной безопасности», - сказал Лавров.

Армения в 2024 году приостановила свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что его страна решила приостановить свое членство в ОДКБ, так как организация «не выполняет своих обязательств» перед Иреваном.

В декабре Пашинян подтвердил позицию Армении, о которой он заявил в начале года: республика считает себя вне ОДКБ и не видит, как в будущем что-то может измениться к лучшему.

«Пусть они решают, что хотят. Мы не вмешиваемся в их дела и не заявляем, что здесь у нас де-юре есть право на вето. И это при всем уважении к нашим коллегам», – сказал Пашинян.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы «бросила Армению в беде», не соответствуют действительности.