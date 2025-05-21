 В США задержаны 13 членов армянского преступного синдиката | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

В США задержаны 13 членов армянского преступного синдиката

First News Media15:05 - Сегодня
В США задержаны 13 членов армянского преступного синдиката

Правоохранительные органы Калифорнии и Флориды арестовали 13 предполагаемых членов и пособников армянских организованных преступных группировок.

Фигуранты обвиняются в ряде тяжких преступлений, включая покушение на убийство, похищение человека, хищения товаров на десятки миллионов долларов у онлайн-ритейлеров, а также незаконное хранение огнестрельного оружия. Целью преступной деятельности, по данным следствия, было расширение и укрепление контроля над территорией в долине Сан-Фернандо, передает ABC News.

Среди обвиняемых — Ара Артуни, 41 год, из Портер-Ранч, которому вменяется покушение на убийство в интересах преступного сообщества, и его соперник Роберт Амирян, 46 лет, из Голливуда, обвиняемый в похищении человека.

Арестованные в Калифорнии должны предстать перед федеральным судом в Лос-Анджелесе в ближайшие сутки. Вахан Арутюнян, 50 лет, из Голливуда (Флорида), уже дал показания в суде Форт-Лодердейла, после чего был оставлен под стражей. Двое других фигурантов — Левон Аракелян, 45 лет, из Лас-Вегаса, и Иван Бохоркез, 33 года, из Гардены — находятся в заключении по другим делам.

Правоохранительные органы продолжают розыск одного из подозреваемых. В ходе сегодняшней спецоперации изъяты около $100,000 наличными, три бронированных автомобиля и 14 единиц огнестрельного оружия.

Согласно материалам уголовного дела, армянская организованная преступность, связанная с российской мафией, использует округ Лос-Анджелес как ключевую точку своей деятельности в США. С 2022 года два «авторитета» — так в преступной среде называют лидеров — вели борьбу за контроль над территорией, что привело к нескольким покушениям и одному похищению.

По версии следствия, летом 2023 года Артуни организовал покушение на Амиряна. В ответ Амирян, также авторитет, предположительно похитил и пытал одного из ближайших соратников Артуни.

Помимо насилия, группировка Артуни с 2021 года также причастна к мошенничеству с банками и кредитными картами, а также к масштабным кражам грузов, включая товары Amazon.com Inc. Подставные компании, созданные участниками группы, заключали контракты на перевозку, после чего присваивали себе весь или часть груза. По оценкам Amazon, общий ущерб составил более $83 миллионов.

Поделиться:
224

Актуально

Повестка Президента

Общие принципы и национальные интересы: Баку и Будапешт отвечают на глобальные ...

Мнение

Торжество справедливости: напавший на посольство Азербайджана в Иране террорист ...

Экономика

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Ильхаму Алиеву за поддержку в ...

Политика

Эрдоган: Ильхам Алиев войдет в историю как лидер, который принес мир

Армения

Мирзоян: Армения недовольна ОДКБ

Москва упрекнула Иреван за покупку оружия у Франции

Мирзоян: Армения не ведет переговоры с ЕС о членстве

В США задержаны 13 членов армянского преступного синдиката

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Кочарян впервые сообщил о звонке Саргсяну во время «бархатной революции» 2018 года

СМИ: Пашинян начинает новую «зачистку» в правительстве

Беларусь и Россия никогда не предлагали Армении вступить в Союзное государство – Кочарян

Григорян и Аракчи обсудили региональные и международные вопросы

Последние новости

В Азербайджане задержан сетевой шантажист

Сегодня, 17:49

Лавров: Москва и Ереван предельно откровенно обсуждают расхождения в позициях

Сегодня, 17:47

Мирзоян: Армения недовольна ОДКБ

Сегодня, 17:46

Национальный лидер туркменского народа поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 17:43

Актау объявлен «культурной столицей тюркского мира» на 2025 год

Сегодня, 17:19

Мирзиёев предложил подписать в Баку Договор о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве тюркских государств

Сегодня, 16:52

В Турции задержаны 298 подозреваемых в связях с ИГИЛ

Сегодня, 16:45

За казнью террориста, напавшего на посольство АР в Иране, наблюдали два азербайджанских дипломата и адвокат

Сегодня, 16:41

Торжество справедливости: напавший на посольство Азербайджана в Иране террорист понес заслуженное наказание

Сегодня, 16:36

В Будапеште дан официальный ланч в честь глав государств и правительств Организации тюркских государств - ФОТО

Сегодня, 16:30

«Он с улыбкой доставал тело из Куры»: Отец убитой девушки - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

Совет прессы об информационной манипуляции вокруг смерти подростка в Гяндже

Сегодня, 16:15

Лавров обсудит российско-украинское урегулирование с Фиданом

Сегодня, 16:10

Москвичи просят назвать станцию метро именем Муслима Магомаева – ВИДЕО

Сегодня, 16:05

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Ильхаму Алиеву за поддержку в увеличении нефтяного экспорта в Европу

Сегодня, 16:00

Пакистан пригрозил мощным ответом, если Индия нарушит прекращение огня

Сегодня, 15:55

Израиль ликвидировал инженера-ракетчика «Хезболлы» на юге Ливана

Сегодня, 15:51

Москва упрекнула Иреван за покупку оружия у Франции

Сегодня, 15:45

На неформальном саммите ОТГ в Венгрии принята Будапештская декларация

Сегодня, 15:40

В Лянкяране двое друзей пытали и снимали на видео 33-летнего мужчину

Сегодня, 15:35
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50