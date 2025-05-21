В США задержаны 13 членов армянского преступного синдиката

Правоохранительные органы Калифорнии и Флориды арестовали 13 предполагаемых членов и пособников армянских организованных преступных группировок.

Фигуранты обвиняются в ряде тяжких преступлений, включая покушение на убийство, похищение человека, хищения товаров на десятки миллионов долларов у онлайн-ритейлеров, а также незаконное хранение огнестрельного оружия. Целью преступной деятельности, по данным следствия, было расширение и укрепление контроля над территорией в долине Сан-Фернандо, передает ABC News.

Среди обвиняемых — Ара Артуни, 41 год, из Портер-Ранч, которому вменяется покушение на убийство в интересах преступного сообщества, и его соперник Роберт Амирян, 46 лет, из Голливуда, обвиняемый в похищении человека.

Арестованные в Калифорнии должны предстать перед федеральным судом в Лос-Анджелесе в ближайшие сутки. Вахан Арутюнян, 50 лет, из Голливуда (Флорида), уже дал показания в суде Форт-Лодердейла, после чего был оставлен под стражей. Двое других фигурантов — Левон Аракелян, 45 лет, из Лас-Вегаса, и Иван Бохоркез, 33 года, из Гардены — находятся в заключении по другим делам.

Правоохранительные органы продолжают розыск одного из подозреваемых. В ходе сегодняшней спецоперации изъяты около $100,000 наличными, три бронированных автомобиля и 14 единиц огнестрельного оружия.

Согласно материалам уголовного дела, армянская организованная преступность, связанная с российской мафией, использует округ Лос-Анджелес как ключевую точку своей деятельности в США. С 2022 года два «авторитета» — так в преступной среде называют лидеров — вели борьбу за контроль над территорией, что привело к нескольким покушениям и одному похищению.

По версии следствия, летом 2023 года Артуни организовал покушение на Амиряна. В ответ Амирян, также авторитет, предположительно похитил и пытал одного из ближайших соратников Артуни.

Помимо насилия, группировка Артуни с 2021 года также причастна к мошенничеству с банками и кредитными картами, а также к масштабным кражам грузов, включая товары Amazon.com Inc. Подставные компании, созданные участниками группы, заключали контракты на перевозку, после чего присваивали себе весь или часть груза. По оценкам Amazon, общий ущерб составил более $83 миллионов.