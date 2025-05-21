Мирзоян: Армения не ведет переговоры с ЕС о членстве

Иреван не ведет переговоры с Брюсселем о членстве Армении в Евросоюзе.

Об этом заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Республика Армения не подавала заявку на вступление в Европейский Союз, переговоры в этом направлении не ведутся, и, соответственно, вопрос, который мог бы возникнуть в этом направлении, не актуален», - ответил он на вопрос журналиста о членстве страны одновременно в ЕС и Евразийском экономическом союзе.

Депутаты парламента Армении 26 марта в ходе второго и окончательного чтения приняли закон о начале процесса вступления республики в ЕС. Премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Иревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. В свою очередь глава МИД республики Арарат Мирзоян пояснял, что законопроект был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей.

Источник: ТАСС