Москва упрекнула Иреван за покупку оружия у Франции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение по поводу решения Армении закупать вооружение у Франции — страны, которая, по его словам, возглавляет «враждебный лагерь» по отношению к России.

«Это выбор наших армянских друзей. Если они хотят наладить поставки из Франции — пожалуйста. Из других стран — тоже их право. Мы ничего навязывать не собираемся», — заявил Лавров на пресс-конференции в Иреване по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передают армянские СМИ.

В то же время глава российской дипломатии подчеркнул: «Армении стоит учитывать, что, оставаясь союзником России, она опирается на вооружение из страны, которая активно выступает против нас. Союзники России должны сами делать выбор — не только с кем быть, но и у кого покупать оружие».