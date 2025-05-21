Пакистан пригрозил мощным ответом, если Индия нарушит прекращение огня

Возобновление Индией военных действий приведет к еще более мощному ответу со стороны Пакистана.

С таким предупреждением выступил начальник Межведомственной службы по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана Ахмед Шариф Чоудри.

«Пакистан и Индия - две ядерные державы. Если Индия хочет развязать военный конфликт, то она играет с огнем. Мы ударим еще сильнее, если она попытается нарушить режим прекращения огня», - сказал Чоудри британской газете Financial Times.

Пресс-секретарь ВС Пакистана призвал международное сообщество отговорить Индию от новой эскалации конфликта. Чиновник также утверждал, что Нью-Дели начали операцию «под надуманным предлогом», обвинив Пакистан в финансировании терроризма.

Источник: ТАСС